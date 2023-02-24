Oleksandr Safronov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Safronov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Safronov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Safronov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Safronov 11 Haziran 1999 tarihinde Zaporizhya şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Сафронов Олександр Олександрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Safronov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Oleksandr Safronov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zalaegerszegi TE FC futbol takımında oynamaktadır. Zalaegerszegi TE FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Safronov'nin Zalaegerszegi TE FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Safronov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Safronov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleksandr Safronov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Safronov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Dnipro II

1 Ocak 2017 yılında Dnipro

6 Temmuz 2017 yılında SK Dnipro-1

10 Ağustos 2018 yılında Zirka

31 Aralık 2018 yılında SK Dnipro-1

28 Ocak 2020 yılında FCI Levadia

23 Temmuz 2020 yılında SK Dnipro-1

14 Temmuz 2021 yılında Desna

26 Mart 2022 yılında NK Nafta 1903

1 Temmuz 2022 yılında Zalaegerszeg

Oleksandr Safronov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Safronov şuan Zalaegerszegi TE FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Oleksandr Safronov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U20 takımında 3 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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