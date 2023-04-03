Oleksandr Vradiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Vradiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Vradiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oleksandr Vradiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oleksandr Vradiy 1 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Врадій Олександр Ростиславович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oleksandr Vradiy Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina U19 takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Vradiy'nin MFK Karvina U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Oleksandr Vradiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oleksandr Vradiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
2 Ağustos 2022 yılında Karvina U19
Oleksandr Vradiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oleksandr Vradiy şuan MFK Karvina U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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