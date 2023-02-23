Oleksiy Bykov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksiy Bykov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksiy Bykov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksiy Bykov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksiy Bykov 29 Mart 1998 tarihinde Khartsyzk, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Биков Олексій Олексійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksiy Bykov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Oleksiy Bykov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Sosnowiec futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Sosnowiec takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oleksiy Bykov'nin Zaglebie Sosnowiec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleksiy Bykov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksiy Bykov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleksiy Bykov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksiy Bykov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2015 yılında Shakhtar U19

31 Ağustos 2016 yılında Oleksandriya II

1 Temmuz 2017 yılında FK Mariupol II

1 Temmuz 2018 yılında FK Mariupol

1 Temmuz 2021 yılında Lok. Plovdiv

19 Ocak 2022 yılında FK Mariupol

1 Nisan 2022 yılında KA Akureyri

30 Haziran 2022 yılında FK Mariupol

18 Temmuz 2022 yılında Z. Sosnowiec

Oleksiy Bykov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksiy Bykov şuan Zaglebie Sosnowiec takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oleksiy Bykov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Shakhtar Donetsk

Ukrayna U21 takımında 3 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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