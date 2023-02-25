Oleksiy Kashchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksiy Kashchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksiy Kashchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksiy Kashchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksiy Kashchuk 29 Haziran 2000 tarihinde Novograd-Volynskyi, Zhytomyr Oblast şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кащук Олексій Миколайович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksiy Kashchuk Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Oleksiy Kashchuk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sabah FK futbol takımında oynamaktadır. Sabah FK takımına 29 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Oleksiy Kashchuk'nin Sabah FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleksiy Kashchuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aleksey_kashchuk/

Oleksiy Kashchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksiy Kashchuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Oleksiy Kashchuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksiy Kashchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2016 yılında Shakhtar U19

1 Temmuz 2018 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2019 yılında Shakhtar D.

2 Temmuz 2019 yılında FK Mariupol

28 Mart 2022 yılında Shakhtar D.

29 Mart 2022 yılında Sabah FK

30 Haziran 2023 yılında Shakhtar D.

Oleksiy Kashchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksiy Kashchuk şuan Sabah FK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Oleksiy Kashchuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U20 takımında 21 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.