Oleksiy Larin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksiy Larin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksiy Larin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksiy Larin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksiy Larin 4 Haziran 1994 tarihinde Dnipropetrovsk şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Ларін Олексій Андрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksiy Larin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Career yapmaktadır. Oleksiy Larin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftchi Fergana futbol takımında oynamaktadır. Neftchi Fergana takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oleksiy Larin'nin Neftchi Fergana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oleksiy Larin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksiy Larin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleksiy Larin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksiy Larin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Dnipro II

1 Temmuz 2016 yılında Dnipro

29 Ocak 2017 yılında Dunav

1 Temmuz 2018 yılında Dnipro 1918

1 Kasım 2018 yılında Arsenal Kyiv

15 Ocak 2019 yılında Istiqlol

10 Şubat 2022 yılında Pakhtakor

31 Temmuz 2022 yılında Neftchi

Oleksiy Larin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksiy Larin şuan Neftchi Fergana takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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