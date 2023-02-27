Oleksiy Shchebetun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksiy Shchebetun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksiy Shchebetun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksiy Shchebetun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksiy Shchebetun 2 Haziran 1997 tarihinde Zaporizhya şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Щебетун Олексій Володимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksiy Shchebetun Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Viktor Kazanksyi yapmaktadır. Oleksiy Shchebetun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FA Siauliai futbol takımında oynamaktadır. FA Siauliai takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oleksiy Shchebetun'nin FA Siauliai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oleksiy Shchebetun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksiy Shchebetun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleksiy Shchebetun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksiy Shchebetun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Dynamo Kyiv U17

1 Ocak 2014 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2015 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2017 yılında Stal Kamyanske

31 Aralık 2017 yılında Dynamo Kyiv II

7 Mart 2018 yılında Luch

21 Ağustos 2018 yılında MFK Metalurg

26 Şubat 2019 yılında Avangard K.

18 Temmuz 2019 yılında MFK Metalurg

3 Eylül 2020 yılında Obolon

1 Temmuz 2022 yılında FA Siauliai

Oleksiy Shchebetun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksiy Shchebetun şuan FA Siauliai takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Oleksiy Shchebetun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 5 gol atmıştır.

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