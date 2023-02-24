Oleksiy Shvedyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksiy Shvedyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksiy Shvedyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksiy Shvedyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksiy Shvedyuk 11 Temmuz 1996 tarihinde Chynadiyovo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Ukrayna,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Олексій Павло Шведюк (ung. Svedyuk Alexander Pál) şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksiy Shvedyuk Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Oleksiy Shvedyuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pécsi MFC futbol takımında oynamaktadır. Pécsi MFC takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oleksiy Shvedyuk'nin Pécsi MFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oleksiy Shvedyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksiy Shvedyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleksiy Shvedyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksiy Shvedyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağustos 2015 yılında Békéscsaba

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

4 Ağustos 2017 yılında SP MFK Roznava

8 Şubat 2018 yılında Cigánd

19 Temmuz 2018 yılında Jászberény

1 Temmuz 2019 yılında Nyíregyháza

21 Temmuz 2021 yılında Pécsi MFC

Oleksiy Shvedyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksiy Shvedyuk şuan Pécsi MFC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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