Oleksiy Tovarnytskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksiy Tovarnytskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksiy Tovarnytskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oleksiy Tovarnytskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oleksiy Tovarnytskyi 30 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Товарницький Олексій Михайлович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oleksiy Tovarnytskyi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oleksiy Tovarnytskyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rukh Lviv U19 futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv U19 takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oleksiy Tovarnytskyi'nin Rukh Lviv U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Oleksiy Tovarnytskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oleksiy Tovarnytskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Temmuz 2021 yılında Rukh Lviv U19
Oleksiy Tovarnytskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oleksiy Tovarnytskyi şuan Rukh Lviv U19 takımında oynamakta ve 76 numaralı formayı giymektedir.
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