Oleksiy Zbun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksiy Zbun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksiy Zbun kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oleksiy Zbun ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oleksiy Zbun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksiy Zbun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksiy Zbun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksiy Zbun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksiy Zbun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksiy Zbun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksiy Zbun 9 Haziran 1997 tarihinde Sobolivka, Zhytomyr Oblast şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Збунь Олексій Олександрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksiy Zbun Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALIK FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Oleksiy Zbun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Suduva Marijampole futbol takımında oynamaktadır. FK Suduva Marijampole takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oleksiy Zbun'nin FK Suduva Marijampole ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleksiy Zbun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aleksey_zbun/

Oleksiy Zbun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksiy Zbun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Oleksiy Zbun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksiy Zbun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2015 yılında Zirka II

1 Ocak 2017 yılında Zirka

28 Mart 2019 yılında Torpedo Minsk

7 Temmuz 2019 yılında Girnyk-Sport

27 Ocak 2021 yılında Kryvbas

22 Temmuz 2022 yılında Dziugas

28 Ocak 2023 yılında Suduva

Oleksiy Zbun kimdir

Oleksiy Zbun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksiy Zbun şuan FK Suduva Marijampole takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

BVUFK Brovary

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Oleksiy Zbun nereli

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