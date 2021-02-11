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  3. Ölen ikiz bebeklerini defnedecekken oyuncak bebeklerle karşılaştı!

Ölen ikiz bebeklerini defnedecekken oyuncak bebeklerle karşılaştı!

Rusya’nın, Stavropol kentinde bir baba doğum sırasında ölen ikiz bebeklerini defnedeceği sırada kefenin içinden oyuncak bebek buldu. Olayın şokunu atlatamayan baba durumu polis ekiplerine bildirirken bebeklerinin hastanede çalınmış olabileceğini ve çocuklarının yaşadığına inandığını söyledi.

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11 Şubat 2021 Perşembe 10:39
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