Ölen ikiz bebeklerini defnedecekken oyuncak bebeklerle karşılaştı!
Rusya’nın, Stavropol kentinde bir baba doğum sırasında ölen ikiz bebeklerini defnedeceği sırada kefenin içinden oyuncak bebek buldu. Olayın şokunu atlatamayan baba durumu polis ekiplerine bildirirken bebeklerinin hastanede çalınmış olabileceğini ve çocuklarının yaşadığına inandığını söyledi.
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