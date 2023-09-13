Ölen öğretmenin eşinden öğrencileri duygulandıran hediye

Adana'da 6 ay önce okuldan evlerine dönerken araçlarının üzerine kaya düşmesi sonucu ölen 4 öğretmenden Pınar Kılıç'ın eşi Muhammet Ali Kılıç, eşinin öğrencilerini yeni eğitim ve öğretim yılında yalnız bırakmadı.

Saimbeyli ilçesine bağlı Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görev yaparken otomobilin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden ve 8 ay önce evlenen Pınar Kılıç'ın eşi Muhammed Ali Kılıç, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlangıcında eşinin öğrencilerinin yanına giderek onlara hediye verdi.

Kazadan 1 yıl önce evlenen öğretmen Pınar Kılıç'ın eşi Muhammed Ali Kılıç eşinin okulunda öğrenciler ile birlikte duygu dolu anlar yaşarken, öğrenciler ise öğretmenlerinin boşluğunu Kılıç'a sarılarak doldurdu.

Eşinden geriye kalan öğrencilere sahip çıkmak ve öğrencilerin mutlu olduğunu görmek için eşinin anısına okulu ziyaret ettiğini anlatan Kılıç, "Eşimden geriye kalanlara sahip çıkmaya çalışıyorum onlar mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum. Onlar aynı zamanda bundan sonra benim öğrencilerim. Her zaman ben de bir öğretmenleri olarak yardımcı olacağım. Onlar bana emanet ben de onları iyi yerlerde görmek için destek vereceğim" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)