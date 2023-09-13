Ölen öğretmenin eşinden öğrencileri duygulandıran hediye

Adana'da 6 ay önce okuldan evlerine dönerken araçlarının üzerine kaya düşmesi sonucu ölen 4 öğretmenden Pınar Kılıç'ın eşi Muhammet Ali Kılıç, eşinin öğrencilerini yeni eğitim ve öğretim yılında yalnız bırakmadı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Ölen öğretmenin eşinden öğrencileri duygulandıran hediye

Adana'da 6 ay önce okuldan evlerine dönerken araçlarının üzerine kaya düşmesi sonucu ölen 4 öğretmenden Pınar Kılıç'ın eşi Muhammet Ali Kılıç, eşinin öğrencilerini yeni eğitim ve öğretim yılında yalnız bırakmadı.

Saimbeyli ilçesine bağlı Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görev yaparken otomobilin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden ve 8 ay önce evlenen Pınar Kılıç'ın eşi Muhammed Ali Kılıç, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlangıcında eşinin öğrencilerinin yanına giderek onlara hediye verdi.

Kazadan 1 yıl önce evlenen öğretmen Pınar Kılıç'ın eşi Muhammed Ali Kılıç eşinin okulunda öğrenciler ile birlikte duygu dolu anlar yaşarken, öğrenciler ise öğretmenlerinin boşluğunu Kılıç'a sarılarak doldurdu.

Eşinden geriye kalan öğrencilere sahip çıkmak ve öğrencilerin mutlu olduğunu görmek için eşinin anısına okulu ziyaret ettiğini anlatan Kılıç, "Eşimden geriye kalanlara sahip çıkmaya çalışıyorum onlar mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum. Onlar aynı zamanda bundan sonra benim öğrencilerim. Her zaman ben de bir öğretmenleri olarak yardımcı olacağım. Onlar bana emanet ben de onları iyi yerlerde görmek için destek vereceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları ve sınıf tekrarı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar!
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları ve sınıf tekrarı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar!
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Son Haberler
6 asırlık panayırın 60 yıllık afişi müzede sergileniyor
6 asırlık panayırın 60 yıllık afişi müzede sergileniyor
Okullar açıldı, kırtasiyelerde hareketlilik arttı
Okullar açıldı, kırtasiyelerde hareketlilik arttı
Başkan Akçadurak: “Vatandaşlarımız Murat Dağı ile ilgili müsterih olsun”
Başkan Akçadurak: “Vatandaşlarımız Murat Dağı ile ilgili müsterih olsun”
Yenişehir Belediyesinin düzenlediği açık hava sinema günleri sona erdi
Yenişehir Belediyesinin düzenlediği açık hava sinema günleri sona erdi
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
iOS 17 güncellemesi ne zaman çıkacak, hangi telefonları kapsayacak, özellikleri nelerdir?
iOS 17 güncellemesi ne zaman çıkacak, hangi telefonları kapsayacak, özellikleri nelerdir?
Akaryakıta zamlar devam ediyor! Motorinden sonra benzine de zam yolda
Akaryakıta zamlar devam ediyor! Motorinden sonra benzine de zam yolda
İBB Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda ‘cami’ tartışması yaşandı ''Camiye saygıyı senden mi öğreneceğiz''
İBB Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda ‘cami’ tartışması yaşandı ''Camiye saygıyı senden mi öğreneceğiz''
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!