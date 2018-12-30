Ölenler panoda yaşatılıyor

Ordu'nun Ünye ilçesi Erenyurt Mahallesi'nde bulunan eski bir okulda, ölen vatandaşların fotoğrafları oluşturulan panoda yaşatılıyor.

2014 yılında Erenyurt Beldesi'nin muhtarlık olmasıyla birlikte mahallenin okulunu köy konağına dönüştüren Muhtar Harun Aydın, ölenler için okulun bir bölümünde pano oluşturdu.

Babasının ve kardeşinin vefatı sonrasında köy konağında bulunan panoda fotoğraflarının asılmasının özlemlerini giderdiğini söyleyen Azmi Budal, "Bu panonun burada olması muhtarımızın göreve gelmesiyle beraber başladı. Arada sırada buraya gelerek panodaki resimlere bakarak özlem gideriyoruz. Bu uygulamayı 4 sene önce mahalleli olarak ve muhtarımızla beraber başlattık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Mahalle halkından Yaşar Budal ise, "Babam 48 yaşında vefat ettikten sonra ben de resmini burada bulunan panoya astım. Bu olaydan bizler de gayet memnunuz. Burası eski bir köy okulu iken muhtarımızın girişimlerinden sonra köy konağı haline geldi. Ara sıra buraya gelerek hasret gideriyoruz" diye konuştu.

Erenyurt Mahalle Muhtarı Harun Aydın ise, "Bu fikri mahalle halkımızla beraber gerçekleştirdik. Vefat edenlerimizi resimlerine bakarak anmak istiyoruz dediler. Bizler de bu özlemi gidermek için pano yaptık. Dışarıdan gelen vatandaşlarımız buraya bakmaya geliyor. Vatandaşlarımız da yakınlarının resimlerini buraya asarak onlar da hasret gideriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA