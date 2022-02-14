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Öleyazmak ne demek, TDK'ya göre Öleyazmak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Öleyazmak kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Öleyazmak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Öleyazmak nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Öleyazmak kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Öleyazmak ne demek, TDK'ya göre Öleyazmak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Öleyazmak ne demek? Öleyazmak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi öleyazmak kelimesi. Peki öleyazmak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre öleyazmak nedir, öleyazmak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ÖLEYAZMAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Öleyazmak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre öleyazmak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Az kalsın ölmek, ölme tehlikesi atlatmak

ÖLEYAZMAK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sıcaktan öleyazdı.

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