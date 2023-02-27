Olgerts Rascevskis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olgerts Rascevskis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olgerts Rascevskis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olgerts Rascevskis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olgerts Rascevskis 18 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Oļģerts Raščevskis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olgerts Rascevskis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valmiera FC futbol takımında oynamaktadır. Valmiera FC takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Olgerts Rascevskis'nin Valmiera FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Olgerts Rascevskis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olgerts Rascevskis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Olgerts Rascevskis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olgerts Rascevskis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Daugavpils

22 Şubat 2022 yılında Valmiera

Olgerts Rascevskis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olgerts Rascevskis şuan Valmiera FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Olgerts Rascevskis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 21 numaralı formasıyla 26 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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