İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Olgunlaşma enstitüleri 1 ayda 20 milyon maske üretti

Olgunlaşma enstitüleri 1 ayda 20 milyon maske üretti

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, olgunlaşma enstitülerinin 1 ayda 20 milyon maske ürettiğini bildirdi.Selçuk, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "İnsanımızın salgından korunması için gece gündüz demeden adeta bir fabrika hızında çalışan halk eğitim merkezlerimiz...

Olgunlaşma enstitüleri 1 ayda 20 milyon maske üretti

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, olgunlaşma enstitülerinin 1 ayda 20 milyon maske ürettiğini bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "İnsanımızın salgından korunması için gece gündüz demeden adeta bir fabrika hızında çalışan halk eğitim merkezlerimiz ve olgunlaşma enstitülerimiz 1 ay içinde 20 milyon maske üretti." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, "Bu gurur hepimizin." diyerek emeği geçenleri kutladı.


Kaynak: AA


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT