Oli Shaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oli Shaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oli Shaw adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oli Shaw Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oli Shaw 12 Mart 1998 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Oliver Shaw şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oli Shaw Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trueno Sports yapmaktadır. Oli Shaw, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barnsley futbol takımında oynamaktadır. FC Barnsley takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oli Shaw'nin FC Barnsley ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Oli Shaw Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oli Shaw isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oli Shaw Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oli Shaw futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Hibernian FC U17

1 Temmuz 2015 yılında Hibernian FC U20

12 Ağu 2016 yılında Stenhousemuir

15 Mayıs 2017 yılında Hibernian FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Hibernian FC

22 Ocak 2020 yılında Ross County

31 Ağu 2021 yılında Kilmarnock FC

31 Ocak 2023 yılında FC Barnsley

Oli Shaw Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oli Shaw şuan FC Barnsley takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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