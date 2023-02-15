Oli Valur Omarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oli Valur Omarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oli Valur Omarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oli Valur Omarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oli Valur Omarsson 9 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oli Valur Omarsson Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oli Valur Omarsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Sirius futbol takımında oynamaktadır. IK Sirius takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oli Valur Omarsson'nin IK Sirius ile sözleşmesi 14 Temmuz 2027 tarihinde bitmektedir.

Oli Valur Omarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oli Valur Omarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oli Valur Omarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oli Valur Omarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ekim 2019 yılında Stjarnan

15 Temmuz 2022 yılında Sirius

Oli Valur Omarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oli Valur Omarsson şuan IK Sirius takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oli Valur Omarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Alftanes, Stjarnan

İzlanda U21 takımında 14 numaralı formasıyla 3 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 18 numaralı formasıyla 22 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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