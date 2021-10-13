İtirafı herkesi şaşkına çevirdi! "Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz" dediŞOK 13 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu | Bu hafta ŞOK'ta neler var?Kastamonu'da polisleri taşıyan araç devrildi! 12 polis yaralıŞOK 13 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu | Fırsat ürünleri %50'ye varan indirimli fiyatlarla ŞOK'taGiresun'da akıllara durgunluk veren olay! Çukurun içinde 10 adet ölü köpek bulundu!Dünya Hali 13. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Dünya Hali 13. bölüm canlı izleAkort ne demek, TDK'ya göre Akort kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Muaşeret Adabı ne demek, TDK'ya göre Muaşeret Adabı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?140 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2021? | 140- 150- 180- 200- 250 puanla 2 yıllık üniversiteler2021|140- 150- 180- 200 puanla hangi üniversiteye girebilirim?Üzengi Kemiği ne demek, TDK'ya göre Üzengi Kemiği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Olimpia Milano - Anadolu Efes EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Olimpia Milano - Anadolu Efes EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de çıktığı ilk 3 karşılaşmada galibiyet alamayan Anadolu Efes, evinde oynayacağı Olimpia Milano karşılaşması ile çıkışa geçmeyi hedefliyor. Bu maçı takip etmek isteyen sporseverler ise internette Olimpia Milano - Anadolu Efes EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Olimpia Milano - Anadolu Efes EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de mücadele eden temsilcilerimizden Anadolu Efes, turnuvada çıktığı ilk 3 karşılaşmada henüz galibiyetle tanışamadı. Dördüncü maçında Olimpia Milano ile karşılaşacak Anadolu Efes, bu maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Olimpia Milano - Anadolu Efes EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

OLİMPİA MİLANO - ANADOLU EFES EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olimpia Milano - Anadolu Efes EuroLeague maçı 15 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Temsilcimizin bu önemli mücadelesi İstanbul'da, Ülker Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak.

OLİMPİA MİLANO - ANADOLU EFES EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpia Milano - Anadolu Efes EuroLeague maçı Bein Sports 3 ve Bİlyoner TV'den naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı her iki kanaldan da şifreli olarak izleyebilecek. 

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bilyoner TV, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT