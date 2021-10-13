EuroLeague'de mücadele eden temsilcilerimizden Anadolu Efes, turnuvada çıktığı ilk 3 karşılaşmada henüz galibiyetle tanışamadı. Dördüncü maçında Olimpia Milano ile karşılaşacak Anadolu Efes, bu maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Olimpia Milano - Anadolu Efes EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

OLİMPİA MİLANO - ANADOLU EFES EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olimpia Milano - Anadolu Efes EuroLeague maçı 15 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Temsilcimizin bu önemli mücadelesi İstanbul'da, Ülker Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak.

OLİMPİA MİLANO - ANADOLU EFES EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Olimpia Milano - Anadolu Efes EuroLeague maçı Bein Sports 3 ve Bİlyoner TV'den naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı her iki kanaldan da şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bilyoner TV, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.