Olimpija Ljubljana - Yeni Malatyaspor

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme ilk maçında Olimpija Ljubljana ile sahasında 2-2 berabere kalarak avantajı rakibine veren Sarı- Kırmızılılar, bu akşam tur için sahaya çıktı.

İşte maçın özeti:

11' Erkan Kaş sarı kart gördü.

14' Issam Chebake'ın sağ kanattan kaleye gönderdiği top üstten auta gitti. Chebake içeride birçok arkadaşı varken orta yapmak yerine kaleye vurdu.

21' Vukusic'in ceza alanı dışından şutu Farnolle'de kaldı.

38' Olimpija Ljubljana'da Cekici, kırmızı kart gördü. Rakibimiz 10 kişi...

39' Robin Yalçın kafayla topu ağlara gönderdi ancak hakem Filip Glova faul gerekçesiyle golü vermedi. Slovak hakemden skandal bir karar...

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı başladı.

58' Bifouma’nın ceza alanı içinde sağ çaprazdan şutu direkten döndü

77' Adis Jahovic Yeni Malatyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

Sağ kanattan Gökhan Töre'nin ortasına iyi yükselen Jahovic kafayı vurdu ve topu ağlata gönderdi.

İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

Olimpija Ljubljana:

Vidmar, Bagnack, Samardzic, Jurcevic, Boakye, Tomic, Putincanin, Suljic, Savic, Endri, Vukusic

Yeni Malatyaspor:

Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa, Erkan, Robin, Murat, Bifouma, Buğra, Fofana, Jahovic