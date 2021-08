Olimpiyat şampiyonumuz Busenaz Sürmeneli yurda döndü!

Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanma başarısı gösteren kadın boksörümüz Busenaz Sürmeneli bu sabah saatlerinde yurda dönüş yaptı. İstanbul'a gelen sporcumuz yalnız bırakılmadı ve sevinç gösterileriyle karşılandı.

"HERKESE UMUT IŞIĞI OLSUN"

Busenaz Sürmeneli, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Busenaz, "Çocukluk hayalim avuçlarımın içinde. Küçük bir çocuktum, sadece olimpiyatın ne olduğunu bilmeden, Cahit Hocam her zaman bana 'Olimpiyat'a gideceğiz, altın madalya kazanacağız' dedi. Evet, başardık, altın madalyamızı kazandık. Çok mutluyum, çok gururluyum, Türk kadını olmaktan, Türk kadınının yapabileceklerini göstermekten. Bu madalya, hayal kuran bütün çocuklara, hiç pes etmeyen Türk kadınlarına ve Türk'ün gücünü gösteren herkese armağan olsun. Umut ışığı olsun Yangınlarda çalışanlara, canı, evi barkı yananlara, herkese umut ışığı olsun, herkese umut ışığı olsun." dedi.

"TÜRK KADINI OLMAKTAN MUTLU VE GURURLUYUM"

Tarif edilemez bir duygu yaşadığını söyleyen Busenaz, "Hepinize çok teşekkür ederim, Allah bana nasip etti, 108 sporcumuza da nasip eder inşallah bu duyguyu. Tarif edilemez bir duygu. Avrupa, Dünya Şampiyonluğu yaşadım, ama bu bambaşka bir duygu. Madalyamı ağlayarak aldım, ama iyi ki ağlamışım. Türk kadını olmaktan mutlu ve gururluyum, teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

"İLİKLERİMİZE KADAR HİSSETTİK"

Busenaz'ın hocası Cahit Süme olimpiyat hayalini iliklerine kadar hissettiklerini vurgulayarak, "Buraya kadar geldiniz önce çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Tabi ben daha önce de söyledim Busenaz bundan önceki boks yaşantısında 5 kez Avrupa 3 kez dünya şampiyonu oldu ve sayısız uluslararası turnuvalarda şampiyonlukları var. Bütün bu şampiyonlarda İstiklal Marşımızı dinledik çok dolu duygular yaşadık ve bizi seven insanları sevindirdik. Ama olimpiyat hayali bambaşka biraz önce genel müdürümün söylediği gibi 2013 yılında bir tweet attım, Allah'ım bana olimpiyat şampiyonu sporcuyu, Trabzon'da olmadığı için ilk defa bir madalya geliyor. Trabzon'a getirmeyi, kulübümüze getirmeyi nasip et diye bir tweet atmıştım. Bunu yaşadık. Olimpiyat hayalini, duygularını, hazzını çok merak ediyordum ve bunu yaşadık, iliklerimize kadar hissettik. Çok mutluyuz devam edecek bundan sonrada elimizden gelen her şeyi yapacağız Türk sporu için ve bunu da başaracağımıza inanıyorum. Çok sağ olun." ifadelerine yer verdi.