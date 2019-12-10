Olimpiyat vizesi alan Hatice Kübra'ya coşkulu karşılama

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün olimpiyat sporcusu Hatice Kübra İlgün, havaalanında coşkuyla karşılandı.

Bu sezon gösterdiği performansla Grandprix serilerinde üst üste 4 kez madalya kazanan Hatice Kübra İlgün, Rusya'da düzenlenen Dünya Tekvando Grandprix Finali'nin ardından Türkiye'ye döndü. Grandprix Finali'nin ardından 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı garantileyen sporcu İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Müdürü Yüksel Arslan, Büyükşehir Belediyespor Tekvando alt yapı sporcuları ve İlgün'ün ailesinin yer aldığı karşılamada duygu dolu anlar yaşandı.

"HEDEFİM OLİMPİYATLARDI"

Karşılamada yer alan genç sporculara tek tek teşekkür eden Hatice Kübra İlgün, olimpiyatlarda zirvede yer almak istediğini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a olimpiyat madalyası sözü verdiğini hatırlatan İlgün, "Rusya'da yapılan granprix finali olimpiyat öncesi son virajdı. Burada madalya almak benim için olimpiyatlarda yer almak anlamına geliyordu. Çok şükür finale kadar çok iyi geldim. Finalde başa baş geçen mücadele de Çinli sporcuya 12-10 mağlup oldum. Buna da şükür tabi ki de hedefim olimpiyatlardı. Bursa'mızda eksik olan olimpiyat madalyası var ve ben Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a bir söz verdim. O madalyayı Bursa'ya getirmeyi hedefliyorum. Amacım ülkemi temsil etmek, bayrağımızı dalgalandırmak" diye konuştu.

"HATİCE KENDİNİ KANITLADI"

Hedeflerinin ilk olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak olduğunu ve bunu başardıklarını söyleyen antrenör Fikret Temuçin, sıradaki hedeflerinin olimpiyat madalyası kazanmak olduğunu söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün kocaman bir aile olduğunu söyleyen Temuçin, "Biz Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak bir aile gibiyiz. Bu madalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a hediyemiz olsun. Asıl hedefimiz olimpiyatta altın madalya almak. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne gelirken biz bunun sözünü vererek geldik. Olimpiyat sporun zirvesi. Hatice kendini kanıtladı. Hatice'nin daha iyisini yapacağına inanıyorum" dedi.

NUR TATAR'DAN TEBRİK

Türkiye'yi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek bir başka tekvando sporcusu Nur Tatar da karşılamaya gelerek Hatice Kübra'yı tebrik etti. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yöneticilerine Hatice Kübra'ya olan desteklerinden dolayı teşekkür eden Tatar, genç sporculara Hatice Kübra İlgün'ü örnek almalarını tavsiye etti. Genç sporcular da Nur Tatar'a çiçek verdi.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA