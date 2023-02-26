Olisa Ndah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olisa Ndah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olisa Ndah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olisa Ndah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olisa Ndah 21 Ocak 1998 tarihinde Enugu State şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Olisa Harold Ndah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olisa Ndah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Olisa Ndah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates takımına 26 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Olisa Ndah'nin Orlando Pirates ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Olisa Ndah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/olisandah6?igshid=MTA0ZTI1NzA=

Olisa Ndah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olisa Ndah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Olisa Ndah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olisa Ndah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Remo Stars FC

1 Temmuz 2019 yılında Akwa United

26 Ağustos 2021 yılında Orlando Pirates

Olisa Ndah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olisa Ndah şuan Orlando Pirates takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

Olisa Ndah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya takımında 26 numaralı formasıyla 4 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Nijerya U23 takımında 6 numaralı formasıyla 9 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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