Oliver Alfonsi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Alfonsi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Alfonsi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Alfonsi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Alfonsi 3 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Alfonsi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Onsidesportsmgmt yapmaktadır. Oliver Alfonsi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Varbergs BoIS futbol takımında oynamaktadır. Varbergs BoIS takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Oliver Alfonsi'nin Varbergs BoIS ile sözleşmesi 30 Kasım 2026 tarihinde bitmektedir.

Oliver Alfonsi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oliver Alfonsi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Alfonsi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Alfonsi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2021 yılında Varbergs BoIS

Oliver Alfonsi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Alfonsi şuan Varbergs BoIS takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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