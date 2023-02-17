Oliver Amby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Amby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Amby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Amby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Amby 9 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Amby Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oliver Amby, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vejle Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Vejle Boldklub takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oliver Amby'nin Vejle Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Oliver Amby Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Amby isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Amby Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Amby futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Vejle BK Alt

1 Ocak 2021 yılında Vejle BK U19

1 Temmuz 2022 yılında Vejle BK

Oliver Amby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Amby şuan Vejle Boldklub takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Mejdal (2009-2015), Holstebro Boldklub (2015-2016), FC Midtjylland (2016-2017), Holstebro Boldklub (2017-2019), Vejle Boldklub (2019-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.