Oliver Ani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Ani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Ani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oliver Ani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oliver Ani 14 Ağustos 1998 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oliver Ani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oliver Ani, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FCI Levadia futbol takımında oynamaktadır. FCI Levadia takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oliver Ani'nin FCI Levadia ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Oliver Ani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oliver Ani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2015 yılında Nomme United
4 Ocak 2023 yılında FCI Levadia
Oliver Ani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oliver Ani şuan FCI Levadia takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Nõmme United (-2014)
Oliver Ani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Estonya U19 takımında 22 numaralı formasıyla 2 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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