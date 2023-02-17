Oliver Baltzer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Baltzer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Baltzer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Baltzer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Baltzer 24 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Baltzer Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oliver Baltzer, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyköbing FC futbol takımında oynamaktadır. Nyköbing FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oliver Baltzer'nin Nyköbing FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Oliver Baltzer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Baltzer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Baltzer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Baltzer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında NFC U19

1 Temmuz 2022 yılında Nyköbing FC

Oliver Baltzer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Baltzer şuan Nyköbing FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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