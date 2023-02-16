Oliver Batista Meier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Batista Meier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Batista Meier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Batista Meier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Batista Meier 16 Şubat 2001 tarihinde Kaiserslautern şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya,Brezilya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Batista Meier Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Oliver Batista Meier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Verl futbol takımında oynamaktadır. SC Verl takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oliver Batista Meier'nin SC Verl ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oliver Batista Meier Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/oliverbatistameier/

Oliver Batista Meier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Batista Meier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oliver Batista Meier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Batista Meier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında K'lautern U17

1 Temmuz 2016 yılında FC Bayern U17

1 Kasım 2017 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2019 yılında FC Bayern II

10 Eylül 2020 yılında Heerenveen

30 Haziran 2021 yılında FC Bayern II

3 Ocak 2022 yılında Dresden

11 Ocak 2023 yılında SC Verl

30 Haziran 2024 yılında Dresden

Oliver Batista Meier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Batista Meier şuan SC Verl takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oliver Batista Meier Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Wiesenthalerhof, 1.FC Kaiserslautern (-2016), FC Bayern München (2016-2019)

Almanya U20 takımında 17 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 8 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 7 numaralı formasıyla 11 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 9 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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