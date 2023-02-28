Oliver Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Benitez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Benitez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Benitez 7 Haziran 1991 tarihinde Puerto Iguazú şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Oliver Paz Benítez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Benitez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dodici yapmaktadır. Oliver Benitez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Boys Association futbol takımında oynamaktadır. Sport Boys Association takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oliver Benitez'nin Sport Boys Association ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oliver Benitez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Benitez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Benitez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Benitez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Gimnasia U20

1 Ocak 2011 yılında Gimnasia

1 Temmuz 2016 yılında Tigre

30 Haziran 2017 yılında Gimnasia

6 Ocak 2018 yılında Palestino

31 Aralık 2018 yılında Gimnasia

7 Ocak 2019 yılında San Martín (T)

1 Ocak 2020 yılında Patronato

11 Ağustos 2022 yılında PAS Lamia

14 Ocak 2023 yılında Sport Boys

Oliver Benitez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Benitez şuan Sport Boys Association takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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