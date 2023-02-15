Oliver Berg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Berg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Berg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Berg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Berg 28 Ağu 1993 tarihinde Gjøvik şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Berg Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Volenti yapmaktadır. Oliver Berg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Djurgårdens IF futbol takımında oynamaktadır. Djurgårdens IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oliver Berg'nin Djurgårdens IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Oliver Berg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oliver Berg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oliver Berg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Berg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Raufoss

8 Ocak 2015 yılında Odds BK

12 Şubat 2018 yılında Dalkurd

11 Ağu 2018 yılında GIF Sundsvall

11 Ocak 2021 yılında Kalmar FF

8 Ocak 2023 yılında Djurgården

Oliver Berg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Berg şuan Djurgårdens IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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