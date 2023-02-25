Oliver Bozanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Bozanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Bozanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Bozanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Bozanic 8 Ocak 1989 tarihinde Sydney, New South Wales şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Avustralya,Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Oliver John Bozanic şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Bozanic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avid Sports Group yapmaktadır. Oliver Bozanic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western Sydney Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Western Sydney Wanderers takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oliver Bozanic'nin Western Sydney Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oliver Bozanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Bozanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Bozanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Bozanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Heidelberg Utd.

29 Ocak 2007 yılında Reading

1 Ocak 2009 yılında Woking

1 Mayıs 2009 yılında Reading

1 Ağustos 2009 yılında Cheltenham

1 Ekim 2009 yılında Reading

1 Kasım 2009 yılında Aldershot

1 Mayıs 2010 yılında Reading

1 Temmuz 2010 yılında Central Coast

1 Temmuz 2013 yılında FC Luzern

3 Eylül 2015 yılında Melbourne

21 Mart 2017 yılında Ventforet Kofu

1 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

10 Şubat 2018 yılında Melbourne City

1 Temmuz 2018 yılında Heart of Midl.

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

21 Ekim 2020 yılında Central Coast

1 Temmuz 2022 yılında Western Sydney

Oliver Bozanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Bozanic şuan Western Sydney Wanderers takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oliver Bozanic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avoca FC, Parramatta Eagles, Blacktown City Demons, NSWIS

Avustralya takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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