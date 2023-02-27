Oliver Buff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Buff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Buff adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Buff Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Buff 3 Ağustos 1992 tarihinde Baden şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Buff Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ToKu Sports yapmaktadır. Oliver Buff, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zalgiris Vilnius futbol takımında oynamaktadır. FK Zalgiris Vilnius takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Oliver Buff'nin FK Zalgiris Vilnius ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oliver Buff Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/olibuff15/

Oliver Buff Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Buff isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oliver Buff Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Buff futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FC Zürich U17

1 Temmuz 2008 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2009 yılında FC Zürich U21

1 Temmuz 2010 yılında FC Zürich

1 Temmuz 2017 yılında Real Zaragoza

14 Ocak 2019 yılında Anorthosis

15 Ekim 2019 yılında Grasshoppers

1 Ekim 2020 yılında Selangor FC

18 Şubat 2022 yılında Zalgiris

Oliver Buff Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Buff şuan FK Zalgiris Vilnius takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oliver Buff Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Oetwil-Geroldswil (2002-2005), FC Zürich (2005-2010)

İsviçre U21 takımında 6 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 2 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 10 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre Olimpiyat takımında 4 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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