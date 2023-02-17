Oliver Bundgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Bundgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Bundgaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Bundgaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Bundgaard 15 Haziran 2001 tarihinde Randers şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Oliver Bundgaard Kristensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Bundgaard Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Oliver Bundgaard, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viborg FF futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Oliver Bundgaard'nin Viborg FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Oliver Bundgaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Bundgaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Bundgaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Bundgaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Randers U19

1 Temmuz 2019 yılında Randers

31 Ağu 2022 yılında Viborg FF

Oliver Bundgaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Bundgaard şuan Viborg FF takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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