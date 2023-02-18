Oliver Dinnyes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Dinnyes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Dinnyes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Dinnyes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Dinnyes 3 Mayıs 2000 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Dinnyes Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SKILLPRO yapmaktadır. Oliver Dinnyes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Nafta 1903 futbol takımında oynamaktadır. NK Nafta 1903 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oliver Dinnyes'nin NK Nafta 1903 ile sözleşmesi 0 tarihinde bitmektedir.

Oliver Dinnyes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Dinnyes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Dinnyes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Dinnyes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağu 2013 yılında Újpest Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Újpest U17

1 Temmuz 2017 yılında Újpest U19

24 Ağu 2018 yılında Fehérvár U19

1 Temmuz 2019 yılında Fehérvár II

1 Temmuz 2022 yılında NK Nafta 1903

Oliver Dinnyes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Dinnyes şuan NK Nafta 1903 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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