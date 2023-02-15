Oliver Dovin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Dovin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oliver Dovin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oliver Dovin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oliver Dovin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Dovin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oliver Dovin

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Dovin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Dovin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Dovin 11 Temmuz 2002 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsveç,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Oliver Lukas Dozae Nnonyelu Dovin şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Dovin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Oliver Dovin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hammarby IF futbol takımında oynamaktadır. Hammarby IF takımına 8 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Oliver Dovin'nin Hammarby IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oliver Dovin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oliverdovin/

Oliver Dovinboyu ve yaşı kaç

Oliver Dovin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oliver Dovin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Oliver Dovin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Dovin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Hammarby IF U17

8 Ocak 2019 yılında Hammarby U19

1 Mart 2019 yılında IK Frej Täby

30 Kasım 2019 yılında Hammarby U19

8 Ocak 2020 yılında IK Frej Täby

8 Ocak 2020 yılında Hammarby

30 Kasım 2020 yılında Hammarby

Oliver Dovin kimdir

Oliver Dovin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Dovin şuan Hammarby IF takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hammarby IF (-2021)

Oliver Dovin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç takımında 12 numaralı formasıyla 12 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 12 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oliver Dovin nereli

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