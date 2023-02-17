Oliver Drost kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Drost Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oliver Drost kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oliver Drost ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oliver Drost kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Drost Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Drost adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Drost Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Drost 4 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Oliver Vugrin Flindt Drost şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Drost Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Oliver Drost, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Helsingör futbol takımında oynamaktadır. FC Helsingör takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oliver Drost'nin FC Helsingör ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oliver Drostboyu ve yaşı kaç

Oliver Drost Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Drost isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Oliver Drost Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Drost futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında B.93 Youth

1 Temmuz 2010 yılında FCH Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında Helsingör U19

1 Ocak 2013 yılında B.93 U19

1 Temmuz 2013 yılında BSV

1 Ocak 2014 yılında B.93

5 Temmuz 2016 yılında Vejle BK

31 Ağu 2017 yılında AC Horsens

31 Aralık 2017 yılında Vejle BK

9 Ocak 2018 yılında AC Horsens

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

22 Ekim 2019 yılında Kolding IF

31 Ocak 2020 yılında AC Horsens

8 Eylül 2020 yılında Kolding IF

1 Temmuz 2021 yılında FC Helsingör

Oliver Drost kimdir

Oliver Drost Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Drost şuan FC Helsingör takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Snekkersten, FC Helsingør, B93, BSV

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Oliver Drost nereli

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