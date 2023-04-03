Oliver Ekroth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Ekroth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oliver Ekroth kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oliver Ekroth ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oliver Ekroth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Ekroth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Ekroth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Ekroth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Ekroth 18 Ocak 1992 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Peter Oliver Ekroth şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Ekroth Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TSA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Víkingur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Víkingur Reykjavík takımına 25 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Oliver Ekroth'nin Víkingur Reykjavík ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oliver Ekrothboyu ve yaşı kaç

Oliver Ekroth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Ekroth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Oliver Ekroth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Ekroth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Oskarshamns AIK

1 Ocak 2013 yılında Sandvikens IF

19 Şubat 2015 yılında Västerås SK

1 Ocak 2016 yılında Brattvag IL

31 Mart 2016 yılında Västerås SK

30 Ocak 2017 yılında Kristianstad FC

8 Ocak 2018 yılında Degerfors

25 Şubat 2022 yılında Víkingur

Oliver Ekroth kimdir

Oliver Ekroth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Ekroth şuan Víkingur Reykjavík takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rödsle BK

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Oliver Ekroth nereli

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