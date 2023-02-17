Oliver Filip kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Filip Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Filip adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Filip Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Filip 15 Ocak 1998 tarihinde Leoben şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Filip Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Centerfield yapmaktadır. Oliver Filip, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Vorwärts Steyr futbol takımında oynamaktadır. SK Vorwärts Steyr takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oliver Filip'nin SK Vorwärts Steyr ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oliver Filip Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Filip isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Filip Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Filip futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağu 2010 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında Sturm Graz U15

1 Temmuz 2013 yılında Stmk.-Sturm U16

21 Ağu 2014 yılında AKA Salzb. U18

1 Ocak 2016 yılında FC Liefering

1 Temmuz 2017 yılında Sturm Graz

4 Temmuz 2018 yılında WSG Wattens

30 Haziran 2019 yılında Sturm Graz

3 Temmuz 2019 yılında Blau Weiss Linz

1 Temmuz 2021 yılında Vorwärts Steyr

Oliver Filip Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Filip şuan SK Vorwärts Steyr takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oliver Filip Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC St. Peter-Freienstein (05/2005-), SK Sturm Graz, Red Bull Salzburg

Avusturya U17 takımında 12 numaralı formasıyla 19 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 5 gol atmıştır.

Avusturya U15 takımında 12 numaralı formasıyla 13 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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