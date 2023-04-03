Oliver Fobassam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Fobassam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Fobassam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Fobassam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Fobassam 6 Nisan 2003 tarihinde Brühl şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Oliver Fobassam Nawe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Fobassam Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Oliver Fobassam, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Greuther Fürth futbol takımında oynamaktadır. Greuther Fürth takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oliver Fobassam'nin Greuther Fürth ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oliver Fobassam Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_oliverf6

Oliver Fobassam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Fobassam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Fobassam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Fobassam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Leverkusen Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Wolfsburg Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Wolfsburg U17

1 Temmuz 2020 yılında Wolfsburg U19

26 Ocak 2022 yılında Gr. Fürth U19

1 Temmuz 2022 yılında Greuther Fürth

Oliver Fobassam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Fobassam şuan Greuther Fürth takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TSC Euskirchen 1848/1913 (-2017), Bayer 04 Leverkusen (2017-2018), VfL Wolfsburg (2018-01/2022), SpVgg Greuther Fürth (01/2022-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.