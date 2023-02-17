Oliver Funch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Funch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Funch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Funch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Funch 8 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Oliver Fløe Funch şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Funch Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oliver Funch, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Fremad Amager futbol takımında oynamaktadır. BK Fremad Amager takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oliver Funch'nin BK Fremad Amager ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oliver Funch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Funch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Funch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Funch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Lyngby BK U19

1 Ağu 2020 yılında Avarta

30 Ocak 2021 yılında Fremad Amager

30 Haziran 2021 yılında Avarta

1 Temmuz 2021 yılında Fremad Amager

Oliver Funch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Funch şuan BK Fremad Amager takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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