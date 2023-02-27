Oliver Heidarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Heidarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Heidarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Heidarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Heidarsson 23 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Oliver Heiðarsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Heidarsson Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FH Hafnarfjördur futbol takımında oynamaktadır. FH Hafnarfjördur takımına 22 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Oliver Heidarsson'nin FH Hafnarfjördur ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Oliver Heidarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Heidarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Heidarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Heidarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Mayıs 2018 yılında SR

11 Ocak 2019 yılında Throttur U19

30 Haziran 2019 yılında Thróttur

22 Şubat 2021 yılında Hafnarfjördur

Oliver Heidarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Heidarsson şuan FH Hafnarfjördur takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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