Oliver Horvath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Horvath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Horvath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Horvath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Horvath 18 Temmuz 2000 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Horváth Olivér Milán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Horvath Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oliver Horvath, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budafoki MTE futbol takımında oynamaktadır. Budafoki MTE takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oliver Horvath'nin Budafoki MTE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oliver Horvath Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Horvath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Horvath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Horvath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında MTK Budapest Alt

9 Ağustos 2016 yılında Ajax U17

1 Ağustos 2017 yılında Ajax U19

10 Ağustos 2018 yılında PSV U19

1 Temmuz 2019 yılında PSV U21

1 Eylül 2020 yılında MTK Budapest

2 Eylül 2020 yılında Haladás

31 Aralık 2020 yılında MTK Budapest

3 Şubat 2021 yılında ETO FC Győr

12 Temmuz 2021 yılında III. Kerület

4 Temmuz 2022 yılında Budafoki MTE

Oliver Horvath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Horvath şuan Budafoki MTE takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Ferencvarosi TC (-2011), MTK Budapest (2011-2016), Ajax (2016-2018), PSV (2018-2019)

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