Oliver İriarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver İriarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver İriarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oliver İriarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oliver İriarte 10 Temmuz 2003 tarihinde Culiacán şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Oliver Iriarte Félix şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oliver İriarte Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ocelot Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Tijuana U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana U20 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oliver İriarte'nin Club Tijuana U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Oliver İriarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oliver İriarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Tijuana U20
Oliver İriarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oliver İriarte şuan Club Tijuana U20 takımında oynamakta ve 214 numaralı formayı giymektedir.
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