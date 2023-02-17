Oliver İsak Kass Kawo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver İsak Kass Kawo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver İsak Kass Kawo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver İsak Kass Kawo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver İsak Kass Kawo 3 Aralık 2001 tarihinde Barkarby şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Suriye,İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Oliver Isak Ferial Kass Kawo /أوليفر قس كاو şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver İsak Kass Kawo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oliver İsak Kass Kawo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Helsingör futbol takımında oynamaktadır. FC Helsingör takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Oliver İsak Kass Kawo'nin FC Helsingör ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oliver İsak Kass Kawo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver İsak Kass Kawo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver İsak Kass Kawo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver İsak Kass Kawo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Vasalund U19

1 Ocak 2021 yılında FC Järfälla

1 Şubat 2022 yılında FC Helsingör

Oliver İsak Kass Kawo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver İsak Kass Kawo şuan FC Helsingör takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oliver İsak Kass Kawo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vasalunds IF (2019-2020)

Suriye takımında 9 numaralı formasıyla 30 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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