Oliver Jensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Jensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Jensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Jensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Jensen 30 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Oliver Bjerrum Jensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Jensen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Oliver Jensen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Randers FC futbol takımında oynamaktadır. Randers FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oliver Jensen'nin Randers FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oliver Jensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Jensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Jensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Jensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Randers FC Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Randers FC U19

1 Temmuz 2022 yılında Randers

Oliver Jensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Jensen şuan Randers FC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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