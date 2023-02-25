Oliver Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Jones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oliver Jones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oliver Jones 6 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oliver Jones Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oliver Jones, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Macarthur FC futbol takımında oynamaktadır. Macarthur FC takımına - tarihinde katılmıştır. Oliver Jones'nin Macarthur FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Oliver Jones Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oliver Jones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oliver Jones şuan Macarthur FC takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.
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