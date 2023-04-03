Oliver Jurcak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Jurcak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Jurcak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oliver Jurcak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oliver Jurcak 1 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Oliver Jurčák şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oliver Jurcak Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina B futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oliver Jurcak'nin MFK Karvina B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Oliver Jurcak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oliver Jurcak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Karvina U19
1 Temmuz 2022 yılında MFK Karvina B
Oliver Jurcak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oliver Jurcak şuan MFK Karvina B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?MFK Karviná (2009 - 2022)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.