Oliver Kalmar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Kalmar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Kalmar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Kalmar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Kalmar 20 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Kalmar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Oliver Kalmar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budafoki MTE futbol takımında oynamaktadır. Budafoki MTE takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Oliver Kalmar'nin Budafoki MTE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oliver Kalmar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Kalmar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Oliver Kalmar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Kalmar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Győr U17

1 Mart 2019 yılında ETO FC Győr

14 Şubat 2020 yılında Vasas FC

30 Haziran 2020 yılında ETO FC Győr

3 Temmuz 2020 yılında Vasas FC

31 Ağustos 2021 yılında Budafoki MTE

Oliver Kalmar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Kalmar şuan Budafoki MTE takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Oliver Kalmar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.