Oliver Kamdem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Kamdem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oliver Kamdem kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oliver Kamdem ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oliver Kamdem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Kamdem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oliver Kamdem

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Kamdem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Kamdem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Kamdem 15 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen Fransa,Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wabo Oliver Kamdem şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Kamdem Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oliver Kamdem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clermont Foot 63 futbol takımında oynamaktadır. Clermont Foot 63 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oliver Kamdem'nin Clermont Foot 63 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oliver Kamdem Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/wabo.kamdem/

Oliver Kamdemboyu ve yaşı kaç

Oliver Kamdem Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oliver Kamdem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Oliver Kamdem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Kamdem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Clermont B

1 Temmuz 2022 yılında Clermont Foot

Oliver Kamdem kimdir

Oliver Kamdem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Kamdem şuan Clermont Foot 63 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Olympique de Marseille, SC Air Bel (-2019), Clermont Foot (2019-2021)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oliver Kamdem nereli

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