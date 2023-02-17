Oliver Klitten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Klitten Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Klitten adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Klitten Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Klitten 1 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Oliver Augustus Sparre Klitten şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Klitten Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Oliver Klitten, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Helsingör futbol takımında oynamaktadır. FC Helsingör takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oliver Klitten'nin FC Helsingör ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oliver Klitten Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Klitten isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Klitten Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Klitten futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Aalborg BK U19

1 Temmuz 2019 yılında Aalborg BK

1 Ekim 2020 yılında Haugesund

31 Aralık 2020 yılında Aalborg BK

22 Temmuz 2021 yılında Hobro IK

30 Haziran 2022 yılında Aalborg BK

24 Temmuz 2022 yılında FC Helsingör

30 Haziran 2023 yılında Aalborg BK

Oliver Klitten Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Klitten şuan FC Helsingör takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Oliver Klitten Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danimarka U19 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

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